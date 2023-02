La nuova geografia del calcio europeo: sfida tra l'America e il Golfo Arabo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna Il Sole 24 Ore ha analizzato la geografia attuale del calcio europeo, sottolineando come - a livello generale - sia diventata una sfida tra "Wall Street", quindi gli investitori americani (in cui rientra anche il Milan) e i "petroldollari", dunque tutti quelli che arrivano dal Golfo Arabo per iniettare i loro capitali nel business sempre più ricco del calcio europeo. Non si tratta più solo di risultati sportivi ma anche attività immobiliari e relazioni politiche di spessore. Un dato interessante è l'esborso a oggi degli investitori a stelle e strisce che hanno messo nel calcio europeo fino a 10 miliardi di euro tra acquisti di club e investimenti connessi a essi.