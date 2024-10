La pioggia non ferma il Bologna Primavera che gioca in casa e vince

vedi letture

La notizia del rinvio di Bologna-Milan ha fatto discutere tantissimo nelle ultime ore: la gara si doveva giocare oggi alle ore 18 ma dopo un'ordinanza del sindaco che ha negato l'apertura dell'impianto, perché all'interno di un'area colpita con maggiore intensità dall'alluvione, la Lega ha deciso di posticipare la partita a data da destinarsi. Il problema era principalmente l'ordine pubblico, quindi l'impossibilità di gestire il deflusso di circa 35.000 tifosi; poi sindaco e prefetto hanno negato anche l'opportunità di giocare a porte chiuse.

Tanti eventi a Bologna si sono regolarmente svolti, alcuni di questi con la soluzione delle porte chiuse. Anche il Bologna Primavera ha giocato oggi la sua partita alle ore 15 nel campo di Crespellano, municipio del Comune di Valsamoggia vicino alla città che, stando alle comunicazioni del sito del Municipio stesso, è stato colpito ugualmente dall'alluvione - come tutte le zone vicino Bologna - e ogni giorno ha regolarmente aggiornato i cittadini sulla situazione, giornata di ieri inclusa. Oggi il Bologna Primavera è sceso in campo e ha battuto l'Udinese per 3-2.