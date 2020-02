La probabile formazione in vista dell'Inter: due i dubbi per Pioli

Questa dovrebbe essere la probabile formazione che con molta probabilità scenderà in campo domenica contro l'Inter, alle 20.45 a San Siro. In porta il solito Donnarumma, in difesa due ballottaggi: Conti-Calabria e Kjaer Musacchio, con Conti e Musacchio favoriti, mentre Romagnoli e Theo punti fermi. In mezzo al campo ci sarà il quartetto formato da Castillejo, Kessie, Bennacer e Calhanoglu mentre in avanti, Leao affiancherà Ibrahimovic.