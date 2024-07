La Repubblica: "Olmo, Simons e la lezione dell’Europeo. Ora tutti vogliono un 10". Il Milan si muove per Samardzic

vedi letture

"Olmo, Simons e la lezione dell’Europeo. Ora tutti vogliono un 10" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva odierna. Lo spagnolo del Lipsia e l’olandese del PSG i pezzi pregiati in vendita ma non per i nostri club visti gli alti costi. Lo Celso del Tottenham un’occasione per le italiane. Thiago Motta aspetta Koopmeiners alla Juve. La Lazio dopo Castrovilli segue Bellingham jr. E il Milan si muove per Samardzic. Il 4-2-3-1 è un’idea anche per De Rossi che vuole portare Soulé alla Roma.

Questi i numeri di Samardzic con la maglia dell'Udinese nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 34

MINUTI IN CAMPO: 2382'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 2