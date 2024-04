"La Roma ha forse sprecato l'occasione di chiudere già i conti a San Siro" Così Compagnoni su Milan-Roma

vedi letture

Nel corso dell'ezione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto in trasmissione dicendo la sua dopo la sconfitta interna del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

"Contro la Roma è scesa in campo una squadra molle, lenta, quasi mai andando a pressare l'avversario, con giocatori fondamentali con la testa altrove, Leao su tutti ma non solo. Troppo brutto il Milan per essere vero, e la Roma ha forse sprecato l'occasione di chiudere i giochi già dalla partita d'andata perché per 80' la formazione di Stefano Pioli è stato irriconosibili. Però ti ripeto, non è stato tanto un aspetto tattico ma proprio il modo di interpretare la partita, quasi come se fosse una banale partita di campionato e non una partita di Europa League ad eliminazione diretta".