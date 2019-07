La Scala: “Sono sicuro che Krunic farà meglio di altri calciatori che sono stati pagati di più”

Intervenuto in diretta a TMW Radio, Giuseppe La Scala, piccolo azionista rossonero, ha voluto dedicare un pensiero al Milan ed alla ancora fresca mancata qualificazione in Champions League, queste le sue parole: “Il Milan di soldi ne ha spesi, ma i giocatori presi non sono stati sufficienti per andare in Champions. Alcuni erano poco funzionali. La svolta di oggi mi piace. Sono sicuro che Krunic farà meglio di altri calciatori che sono stati pagati di più”.