La seconda maglia della Nazionale, omaggio alla sartoria italiana

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(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Adidas e Figc hanno svelato la seconda maglia ufficiale della Nazionale azzurra di calcio per i prossimi impegni internazionali: una maglia basata sulla sartoria tradizionale italiana e ispirata alle eleganti giacche da completo indossate dalla Nazionale durante momenti storici e celebrativi. La maglia Away della Nazionale è disegnata con un motivo all-over azzurro e bianco, che replica le intricate trame presenti su capi sartoriali. Le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro, e sul collo è apposto il monogramma 'Italia', ispirato a un ricamo personalizzato.

La maglia è costruita con tessuto jacquard per creare una finitura più leggera, che consente una maggiore libertà di movimento in campo. Il kit è rifinito con le classiche 3 strisce che scendono lungo le spalle, applicate tramite un motivo a spina di pesce progettato per migliorare la traspirabilità e garantire una ventilazione ottimale. (ANSA).