Inghilterra: "Tomori convocato solo dopo l'infortunio di Chalobah"
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Dopo diverso tempo Fikay Tomori è stato convocato dal CT Tuchel per le amichevoli dell'Inghilterra contro Uruguay e Giappone dei prossimi giorni. Il CT ha però puntualizzato sul motivo della convocazione del rossonero:
"Fikayo Tomori beneficia dell’infortunio di Trevoh Chalobah. Trevoh purtroppo si è infortunato negli ultimi minuti della partita di Champions League e speriamo che torni presto, ma sembra che sia un infortunio piuttosto grave e doloroso. Questo dà a Fikayo la possibilità di mettersi in mostra. Sono stato in contatto con lui praticamente per tutto l’anno e sono rimasto impressionato fin da subito quando l’ho visto giocare, per la sua fisicità e il suo approccio alla difesa, quindi sono molto felice di averlo in squadra”.
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