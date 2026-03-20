Liberali e l'avventura a Catanzaro: "Sta andando bene, spero di continuare così"

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Mattia Liberali, intervistato da GOAL, ha parlato così della sua esperienza al Catanzaro. Questo un estratto delle dichiarazioni del calciatore in prestito dal Milan: “Dal mio punto di vista personale sta andando molto bene.

Ho avuto subito buone sensazioni, come tutti all’inizio mi sono dovuto adattare anche perchè passare dalla Primavera alla Prima squadra è sempre un salto grande. Ma sia mister Aquilani che il direttore Polito che l’ambiente mi hanno dato i tempi giusti, adesso penso e spero di continuare così”.