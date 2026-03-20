Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli scavalca il Milan, +2 sui rossoneri

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Il Napoli fa il suo e si regala una sosta serena: i partenopei hanno aperto questo pomeriggio il 30° turno di Serie A Enilive vincendo in casa del Cagliari per 0-1, grazie al gol al 2° minuto della gara del solito Scott McTominay. Un risultato che riguarda da vicino il Milan, non solo perché affronterà gli azzurri al rientro dalla sosta, ma anche perché ora i rossoneri sono stati scavalcati e pagano due punti dagli uomini di Conte: pressione aggiuntiva per il Diavolo che domani scenderà in campo alle ore 18 contro il Torino a San Siro.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68 (29 partite giocate)

Napoli 62 (30)

Milan 60 (29)

Como 54 (29)

Juventus 53 (29)

Roma 51 (29)

Atalanta 47 (29)

Bologna 42 (29)

Lazio 40 (29)

Sassuolo 38 (29)

Udinese 36 (29)

Parma 34 (29)

Genoa 33 (29)

Torino 33 (29)

Cagliari 30 (30)

Fiorentina 28 (29)

Lecce 27 (29)

Cremonese 24 (29)

Pisa 18 (29)

Verona 18 (29)