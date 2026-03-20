Ordine: "Se posso dare un consiglio all'amministratore Furlani, uno solo..."

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare il Torino nella 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive: eppure la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio sei giorni fa è ancora fresca nella memoria, motivo per il quale la gara con i granata diventa cruciale per il riscatto rossonero che non può tardare ad arrivare, specialmente in questo momento della stagione. Franco Ordine, giornalista al seguito del Diavolo da molti anni, è intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegati. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ordine sui rapporti tra Allegri e club: "Allegri dice apertamente che la società garantisce competitività e sostenibilità che sono due elementi apparentemente inconciliabili ma che diventano conciliabilissimi se c’è l’unità. Se posso dare un consiglio all’amministratore delegato Furlani, uno solo: anziché fare un pranzo una tantum a Milanello, siccome Allegri tutte le sere va a cena fuori, io farei qualche cena in più per sciogliere anche il rapporto personale".