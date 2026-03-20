Di Stefano: "Leao uno dei più amati nello spogliatoio: un ragazzo tenero e bravissimo"

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Peppe Di Stefano, inviato del Milan per Sky Sport 24, ha parlato questa sera in collegamento per l'emittente concentrandosi sulla figura di Rafael Leao e dei suoi rapporti all'interno dello spogliatoio rossonero. Le sue dichiarazioni: "Su quello che ti dico sono abbastanza certo: Leao è uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Milan, perchè Leao è un bravissimo ragazzo, un ragazzo molto tenero. Non sto parlando di calcio, sto parlando proprio di rapporti umani. Leao, per assurdo, è quasi più contento quando segnano i compagni: ti accorgi che quando segna lui esulta ma quando segna un compagno esulta ancora di più e lo esalta anche sui social perchè ormai è diventata la piattaforma dove si fa vedere anche la felicità o l'infelicità.

Continua e conclude Peppe Di Stefano nel suo collegamento: "Da questo punto di vista, e sono certo, è così: c'è un grande legame con lo spogliatoio. Pulisic è chiaro che non la passa a Leao perché non lo vede, perché magari in questo momento che non fa gol da 85 giorni ha voglia di andare lui a concludere in porta e quindi magari aveva più lo sguardo mirato alla porta: non credo che ci siano cattivi rapporti, assolutamente. Infatti hanno pace immediatamente il giorno dopo".