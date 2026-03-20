Liberali e gli inizi al Milan: "Mio nonno era felicissimo"

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Intervistato da GOAL, Mattia Liberali ha parlato degli inizi al Milan: "Inizio grazie a papà e a nonno. Ho iniziato nelle Aquile della Brianza, vicino Muggiò a casa mia. Poi sono passato alla Dominante, società affiliata al Milan e da lì a otto anni sono andato subito in rossonero, sono stato il secondo 2007 ad arrivare lì”.

Da piccolo non realizzi neanche più di tanto, ricordo che mio nonno era felicissimo. Poi te ne rendi conto col passare del tempo, è stato davvero incredibile".