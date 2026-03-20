Liberali e gli inizi al Milan: "Mio nonno era felicissimo"
MilanNews.it
Intervistato da GOAL, Mattia Liberali ha parlato degli inizi al Milan: "Inizio grazie a papà e a nonno. Ho iniziato nelle Aquile della Brianza, vicino Muggiò a casa mia. Poi sono passato alla Dominante, società affiliata al Milan e da lì a otto anni sono andato subito in rossonero, sono stato il secondo 2007 ad arrivare lì”.
Da piccolo non realizzi neanche più di tanto, ricordo che mio nonno era felicissimo. Poi te ne rendi conto col passare del tempo, è stato davvero incredibile".
Pubblicità
News
MN - Dalla Bona sul futuro di Leao: "Non lo venderei, è più forte quando gioca nel suo ruolo partendo da sinistra.."
Succede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerumedi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale: "Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa di mai visto, non riesco nemmeno a parlare che mi chiedono se il Milan è mio o di Elliott"
3 Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
probabile formazionePROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Torino: Leao out. Riecco Rabiot, Gimenez in panca
Cardinale: "Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa di mai visto, non riesco nemmeno a parlare che mi chiedono se il Milan è mio o di Elliott"
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com