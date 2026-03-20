Di Stefano: "Il Milan ha bisogno di giocatori come Lautaro che arrivano sempre in doppia cifra"

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Peppe Di Stefano, collega di Sky Sport per cui è inviato al seguito del Milan, è intervenuto in collegamento nella serata di venerdì per parlare della fgura di Rafael Leao all'interno dello spogliatoio rossonero. Un argomento che gli ha dato la possibilità di allargare il discorso sull'efficienza dell'intero reparto offensivo milanista.

Le parole di Di Stefano: "Però è chiaro ed evidente che in attacco c'è un problema. Quest'anno il Milan ha fatto nove gol con Leao, otto con Pulisic, cinque per Nkunku con due rigori e uno Fullkrug: sono pochi se giochi nel Milan. In generale il Milan ha bisogno di un attaccante da 22-23 gol, ha bisogno di giocatori come Lautaro che arrivano sempre in doppia cifra come erano Giroud o Ibrahimovic. Quindi a volte il problema, o il nervosismo, nasce dal fatto che magari il Milan non ha fatto tanti gol nelle ultime partite e questo crea dei fraintendimenti"