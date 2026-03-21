Ordine: "Al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma..."

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare il Torino nella 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive: eppure la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio sei giorni fa è ancora fresca nella memoria, motivo per il quale la gara con i granata diventa cruciale per il riscatto rossonero che non può tardare ad arrivare, specialmente in questo momento della stagione. Franco Ordine, giornalista al seguito del Diavolo da molti anni, è intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegati. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Franco Ordine sul Milan: "Questa è una squadra che a parte due o tre grandi personalità, Modric, Rabiot e probabilmente Maignan, non ha altre grandi personalità: risulta schiacciata quando c’è il macigno sulle spalle della responsabilità di fare risultato. È documentato non solo dalla partita con la Lazio ma anche dalle partite con le piccole in cui il Milan ha perso un sacco di punti: al Milan sarebbe bastato fare sei punti con il Parma e oggi sarebbe lì con l’Inter".