Ordine: "Leao non esercita il peso di un vero leader, tecnico o temperamentale"
Il Milan si appresta ad affrontare il Torino nella 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive: eppure la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio sei giorni fa è ancora fresca nella memoria, motivo per il quale la gara con i granata diventa cruciale per il riscatto rossonero che non può tardare ad arrivare, specialmente in questo momento della stagione. Franco Ordine, giornalista al seguito del Diavolo da molti anni, è intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegati. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Le parole di Franco Ordine su Rafael Leao: "Dobbiamo mettere sulla bilancia i pro e i contro: in questo momento obiettivamente non esercita il peso di un vero leader, né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista temperamentale. Giustificazione del ruolo non è sufficiente: ci sono tanti giocatori che spesso non giocano nel loro ruolo ma lo fanno lo stesso e si applicano. Cosa c’entra il ruolo se tu sbagli davanti alla porta?"
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