Liberali e il rapporto con Camarda: "Ci sentiamo spesso, l'ho incontrato da poco"

Liberali e il rapporto con Camarda: "Ci sentiamo spesso, l'ho incontrato da poco"MilanNews.it
Oggi alle 00:20News
di Federico Calabrese

Mattia Liberali, intervistato da GOAL, ha parlato dei successi nelle giovanili del Milan e del rapporto con Francesco Camarda: “Erano Scudetti giovanili, certo, ma comunque sono state esperienze incredibili che hanno anche fatto nascere rapporti che sono durati nel tempo.

Con i ragazzi di quegli anni, infatti, ci sentiamo ancora, quando possiamo ci incontriamo. Con Cama ci sentiamo spesso, l’ho incontrato da poco a Milano, lui era appena reduce dall’infortunio”.