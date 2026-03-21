Liberali e il rapporto con Camarda: "Ci sentiamo spesso, l'ho incontrato da poco"
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Mattia Liberali, intervistato da GOAL, ha parlato dei successi nelle giovanili del Milan e del rapporto con Francesco Camarda: “Erano Scudetti giovanili, certo, ma comunque sono state esperienze incredibili che hanno anche fatto nascere rapporti che sono durati nel tempo.
Con i ragazzi di quegli anni, infatti, ci sentiamo ancora, quando possiamo ci incontriamo. Con Cama ci sentiamo spesso, l’ho incontrato da poco a Milano, lui era appena reduce dall’infortunio”.
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