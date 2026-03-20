Biasin: "L'altro giorno il Milan ha perso per colpa di Leao e basta?"

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Rafael Leao non smette di far discutere, anche dopo che è stata annunciata l'assenza per la gara contro il Torino di sabato alle ore 18. A prendere le sue difese ci ha provato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto al podcast "Te ne intendi di calcio?" per parlare del Milan e in particolare del suo numero 10 portoghese.

Queste le parole di Biasin su Leao: "Abbiamo rotto le balle a Leao per cinque anni perché gli abbiamo detto che ciondola e non gliene frega niente: per una volta che ha una reazione di orgoglio, che esce arrabbiato perchè vuole stare in campo… Sicuramente ha sbagliato camminando nell’uscita: ma l’altro giorno il Milan ha perso per colpa di Leao e basta?"