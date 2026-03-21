Ordine sulla classifica del Milan: "Bisogna sempre guardarsi indietro"

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Il Milan si appresta ad affrontare il Torino nella 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive: eppure la sconfitta patita all'Olimpico contro la Lazio sei giorni fa è ancora fresca nella memoria, motivo per il quale la gara con i granata diventa cruciale per il riscatto rossonero che non può tardare ad arrivare, specialmente in questo momento della stagione. Franco Ordine, giornalista al seguito del Diavolo da molti anni, è intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegati. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Franco Ordine sulla classifica del Milan ora che l'Inter è tornato a distanza di sicurezza e il Napoli è praticamente appaiato: "Bisogna guardarsi indietro? Sempre. Il Napoli adesso che li recupera tutti, torna a diventare una squadra degna dello Scudetto. Se non avesse avuto quello che ha passato Conte, a quest’ora al posto del Milan ci sarebbe il Napoli. Anche la Champions League è stata un disastro perché hanno giocato sempre con gli stessi undici".