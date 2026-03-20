Serie A, la classifica aggiornata: Udinese a un punto dalla quota 40
Nel secondo anticipo del venerdì della 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive, l'Udinese ha conquistato tre punti di peso sul campo del Genoa, che è stato sconfitto per 0-2 dalle reti di Ekkelenkamp e Devis. Una vittoria che proietta i friulani a quota 39 punti, appena uno sopra il Sassuolo e uno sotto la Lazio: vicinissimi ormai a quella quota 40 che obiettivo per molte squadre a inizio annata. Dovrà ancora sudare il Grifone che era reduce da un ottimo periodo di rendimento ma che può comunque ricaricare le pile in questa sosta.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68 (29 partite giocate)
Napoli 62 (30)
Milan 60 (29)
Como 54 (29)
Juventus 53 (29)
Roma 51 (29)
Atalanta 47 (29)
Bologna 42 (29)
Lazio 40 (29)
Udinese 39 (30)
Sassuolo 38 (29)
Parma 34 (29)
Genoa 33 (30)
Torino 33 (29)
Cagliari 30 (30)
Fiorentina 28 (29)
Lecce 27 (29)
Cremonese 24 (29)
Pisa 18 (29)
Verona 18 (29)
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