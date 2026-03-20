Bel colpo dell'Udinese al Ferraris: 0-2 a un Genoa in forma

Bel colpo dell'Udinese al Ferraris: 0-2 a un Genoa in formaMilanNews.it
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Oggi alle 22:50News
di Francesco Finulli

Dopo due partite a secco di vittorie, l'Udinese torna sulla strada dei tre punti e lo fa in trasferta sul campo difficile del Genoa, sconfitto per 0-2 con due reti nel secondo tempo. Un risultato di valore per i bianconeri di mister Kosta Runjaic che hanno sconfitto un Grifone che arrivava con fiducia da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate. La partita viene sbloccata in apertura di ripresa dal colpo di testa di Ekkelenkamp, su grande assist di Zaniolo, e viene chiusa nel recupero da Keinan Devis con tutta la squadra avversaria sbilanciata.

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli 0-1
ore 20.45, Genoa-Udinese 0-2

sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo

domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter