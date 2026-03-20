Bel colpo dell'Udinese al Ferraris: 0-2 a un Genoa in forma
Dopo due partite a secco di vittorie, l'Udinese torna sulla strada dei tre punti e lo fa in trasferta sul campo difficile del Genoa, sconfitto per 0-2 con due reti nel secondo tempo. Un risultato di valore per i bianconeri di mister Kosta Runjaic che hanno sconfitto un Grifone che arrivava con fiducia da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate. La partita viene sbloccata in apertura di ripresa dal colpo di testa di Ekkelenkamp, su grande assist di Zaniolo, e viene chiusa nel recupero da Keinan Devis con tutta la squadra avversaria sbilanciata.
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli 0-1
ore 20.45, Genoa-Udinese 0-2
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan