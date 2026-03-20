MN - Dalla Bona sul futuro di Leao: "Non lo venderei, è più forte quando gioca nel suo ruolo partendo da sinistra.."

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Samuele Dalla Bona. Il centrocampista che in rossonero vinse Champions League e Coppa Italia ci ha espresso la sua opinione sul comportamento di Rafa Leão e la possibile cessione nella prossima finestra di mercato. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sam, cosa pensi del comportamento irrispettoso di Rafa Leão domenica scorsa al Olimpico?

“Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per niente però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono.”

Il Milan sta pensando di metterlo sul mercato.

“Io non lo venderei… pero se poi le società, come tutte in Italia, hanno bisogno di fare cassa… chiaramente lui è un pezzo che puoi vendere a moltissimi soldi. Ripeto: a me piace, sopratutto quando gioca sulla sinistra.”