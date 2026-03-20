Serie A, le designazioni per le big: Colombo arbitra Fiorentina-Inter, Milan-Torino a Fourneau
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Sarà l'arbitro Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Inter in programma domenica prossima alle 20.45, mentre per Milan - Torino (sabato ore 18:00) è stato designato Francesco Fourneau. Cagliari-Napoli (venerdì ore 18:30) sarà da Maurizio Mariani e Juventus-Sassuolo (sabato ore 20:45) è stata affidata a Matteo Marchetti. (ANSA).
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