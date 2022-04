La Serie A e il Milan guardano Bologna-Inter, De Leo: "Per noi non cambia niente, abbiamo la nostra professionalità"

MilanNews.it

Emilio De Leo, tecnico in seconda del Bologna che guiderà i felsinei anche nel recupero di domani contro l'Inter, si è così espresso in conferenza stampa sulla gara di domani, tanto attesa anche dal Milan e dalla Serie A tutta per la lotta Scudetto: "Per noi non cambia niente perché abbiamo la nostra professionalità e continueremo a fare quanto messo in campo fin qui. Noi continuiamo sulla nostra rotta senza nessun tipo di cambio di mentalità".