La Stampa - Milan, ok dell’Uefa all’affare Piatek... grazie a Higuain

Il Milan è pronto a investire qualcosa come 35-40 milioni di euro per Piatek. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Stampa, il contemporaneo "taglio" di Higuain ha permesso a Leonardo di avere l’ok della Uefa. Il riscatto dell’argentino a giugno, infatti, sarebbe costato 38 milioni, ma Piatek guadagna un terzo (2 milioni più bonus contro 9.5). L’operazione non dovrebbe quindi violare il Fair Play Finanziario.