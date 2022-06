La Stampa - Tim pronta a scaricare Dazn: sondaggi con Amazon e Sky

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi La Stampa, la TIM sarebbe intenzionata a rompere l'accordo con Dazn per quanto riguarda i diritti tv del campionato italiano di calcio. I risultati non sono stati soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda gli abbonati. Per questo motivo sarebbero stati avviati i contatti sia con Amazon che con Sky. Le difficoltà legate agli ascolti e agli abbonati non scomparirebbero in ogni caso.