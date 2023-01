La Supercoppa del futuro vale 100 milioni, con le Final Four: le offerte di Riyad e Abu Dhabi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita da 100 milioni di euro, per il futuro della Supercoppa italiana. Quella di domani fra Inter e Milan sarà l'ultima gara prevista dall'attuale contratto con l'Arabia Saudita, che resta in corsa per organizzare la competizione anche in futuro. Repubblica fa il punto proprio su questo: Ryad offre un nuovo contratto che prevede sei edizioni nei prossimi 8 anni, con un corrispettivo da 23 milioni di euro a edizione. Simile a livello economico l'offerta degli Emirati Arabi Uniti, con cinque anni a 20 milioni di euro l'uno. Da Abu Dhabi, però, arrivano anche proposte relative al format: una final four che coinvolga quattro squadre italiane da capodanno al 7 gennaio, con semifinali e finale. All'Arabia Saudita, viceversa, interessa più che altro organizzare e ospitare l'evento in sé, nell'ottica di pubblicizzare il Paese a livello internazionale anche in vista della candidatura ai Mondiali del 2030.