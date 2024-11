La vera bestia nera di Carlo Ancelotti è...il Milan: i precedenti

Martedì scorso allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid il Milan è riuscito a compiere l'impresa di battere i campioni d'Europa del Real dell'ex Carlo Ancelotti. Quanto vinto e fatto, prima da giocatore, e poi da allenatore dall'italiano resta un ricordo indelebile nel cuore e nelle menti di milioni di tifosi milanisti sparsi in giro per il mondo, ed i cori d'affetti dedicategli dalla curva in settimana ne sono la conferma.

Andatosene da Milano oramai nel lontano 2009, Carlo Ancelotti ha continuato a fare quello che al Milan gli riusciva benissimo, vincere, conquistando trofei su trofei ovunque egli andasse. Nel corso di questo periodo l'italiano ha affrontato squadre di ogni genere, sviluppando anche quella che in gergo viene chiamata "la bestia nera", ovvero quella contro la quale non è in grado di vincere.

Si potrebbe pensare al Barcellona considerati i suoi anni in Spagna, o al Borussia Dortmund. Ma invece il caso vuole che la vera bestia nera di Carlo Ancelotti è proprio il Milan. Da 2009 ad oggi, infatti, l'italiano ha affrontato la formazione rossonera in 11 occasioni, 5 delle quali ufficiali, perdendo in 7, pareggiando in 3 e vincendo in una. In tutto questo Ancelotti aveva perso contro il Milan anche prima di sedersi sulla panchina del Diavolo, sia nella semifinale di Coppa Italia del 1998 alla guida del Parma, sia da allenatore della Juventus in campionato a San Siro nel 2000 (sconfitta che tra le altre cose gli costò l'esonero).