Lautaro Martinez: "Milan favorito per lo scudetto? Ora loro sono avanti e noi dietro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Maertinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei nerazzurri in quel di Udine. L’attaccante argentino ha risposto alla domanda se il Milan è la favorita per vincere questo campionato, dicendo: “Non lo so. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi dobbiamo pensare a vincere e sperare che loro facciamo qualche passo falso”.