Laxalt, il suo peso residuo a bilancio è di circa 7 milioni di euro

Dopo la cessione di Ricardo Rodriguez, passato al Torino per 3 milioni di euro più bonus, il Milan starebbe pensando di lasciar partire anche Laxalt. Come si apprende dal bilancio del club rossonero, l'uruguaiano è stato iscritto con un costo di 14.9 milioni di euro. Il suo peso attuale, al netto degli ammortamenti, è di poco superiore ai 7 milioni, di conseguenza il giocatore potrà essere ceduto soltanto per una cifra uguale o superiore. Il Milan ha già chiesto 10 milioni alla Lokomotiv, cifra da cui difficilmente si sposterà, considerando che Laxalt dovrebbe essere sostituito.