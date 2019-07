Lazio, Acerbi: "Per il quarto posto ce la giochiamo"

Francesco Acerbi, ex rossonero e difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha sottolineato che i biancocelesti lotteranno per il quarto posto, ultima casella utile per la Champions League: "Juventus, Napoli e Inter sono davanti, ma per il quarto posto ce la giochiamo, abbiamo grosse qualità. L'anno scorso ci è arrivata l'Atalanta e non se l'aspettava nessuno".