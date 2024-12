Lazio, Lotito: "Gli obiettivi non si annunciano ma si centrano"

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - "Sorrido quando parlate di progetti, qui non dobbiamo costruire nessuna casa. È un gioco di squadra, serve equilibrio e non devono esserci prime donne, tutti devono lavorare all'unisono per raggiungere gli obiettivi. Ma io non voglio dare degli obiettivi, gli obiettivi non si annunciano ma si centrano. Non ho mai fatto annunci, ho sempre cercato di parlare attraverso i risultati". Lo ha detto il patron della Lazio Claudio Lotito, a margine dell'odierna assemblea della Lega Serie A.

"Io voglio combattenti e mai reduci, combattenti per degli ideali. Baroni è un combattente? Assolutamente sì. La cosa importante è mai esaltarsi, bisogna essere umili - ha proseguito -. Ieri poteva succedere di tutto, il risultato conta zero, l'ho detto anche a De Laurentiis. Quello che ho apprezzato è stato l'aspetto tecnico e tattico, le due squadre hanno combattuto fino alla fine dando il massimo. Poi subentrano fattori vari, ci sono tante cose che possono succedere ma la cosa bella è che è stato uno spettacolo di calcio vero. Calcio vero". (ANSA).