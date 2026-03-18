Lazio-Milan e la reazione di Leao al cambio: Maignan e Allegri hanno provato a calmarlo senza però riuscirci

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E' uscita la puntata di "BordoCam" su DAZN su Lazio-Milan, match che si è giocato domenica sera e che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie ad un gol di Eriksen.

PULISIC E LEAO - Nel secondo tempo, si vede un Milan diverso e ad un certo punto Allegri e il suo staff iniziano a pensare di fare dei cambi e passare dal 3-5-2 al 4-2-3-1. I primi due cambi sono Nkunku e Fullkrug, con il francese che sarebbe stato schierato alle spalle del tedesco. Poco prima del cambio, in due occasioni Pulisic non serve Leao in profondità. E dopo la seconda si scatena la rabbia del portoghese che prima manda a quel paese il compagno di squadra e poi gli dice: "Cavolo fratello. Dentro, bro". Anche Allegri scatta in panchina: "Dagliela dentro" grida il livornese che, dopo aver riguardato l'azione con il suo staff, aggiunge "Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!".

LA RABBIA DI LEAO - Arriva il momento del cambio e appena vede il suo numero sulla lavagna luminosa Leao si mette le mani in faccia. Il portoghese esce lentamente dal campo, scatenando anche l'ira del ds Igli Tare in tribuna: "Ma guarda come va...". Rafa, molto arrabbiato, viene raggiunto anche Mike Maignan che prova a calmarlo senza però riuscirci. La reazione del portoghese è furiosa: "Deve passare la palla mister!" dice ad Allegri che prova anche lui a tranquillizzarlo. "Hai ragione! Stai calmo!" le parole del tecnico rossonero. Leao arriva in panchina, prende a calci tutto quello che trova, lancia i parastinchi e, parlando con se stesso, dice: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa". Anche Allegri ripensa nuovamente a quelle due occasioni "Se glieda dà a Rafa...". Il numero 10 milanista lo sente e nasconde la testa sotto la maglia.