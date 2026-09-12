Verso Lazio-Milan: i precedenti a Roma tra biancocelesti e rossoneri

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Il sito della Lega Serie A riporta i precedenti tra Lazio e Milan che si affronteranno oggi alle 18 allo stadio Olimpico di Roma

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche e curiosità in vista di Lazio-Milan di stasera alle 18: "Primo big match di giornata all’Olimpico con calcio d’inizio alle ore 18.00: la Lazio, dopo aver battuto Bologna, Lazio e Udinese, cerca il poker contro il Milan per cominciare a sognare in grande. I rossoneri, però, reduci dal pareggio dello Stadium con la Juventus, giocano per il sorpasso in classifica.

PRECEDENTI

Sono 93 i precedenti ufficiali a Roma tra le due squadre: 26 vittorie della Lazio (ultima 1-0, Serie A 2025/26), 40 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2024/25) e 27 successi del Milan (ultimo 0-1, Serie A 2023/24).

Lazio reduce da 1 sconfitta nelle ultime 5 gare casalinghe contro il Milan tra Serie A e Coppa Italia (Lazio-Milan 0-1, 1 marzo 2024, Serie A): bilancio residuo di 3 vittorie e 1 pareggio.

CURIOSITÀ

Lazio a punteggio pieno dopo 3 giornate: l’ultima volta risale alla stagione 2012/13, al termine di quel campionato i capitolini si piazzarono al 7° posto.

Solo il Genoa (17%) in percentuale tira in porta meno della Lazio (25%) nella Serie A 2026/27.

Partite del Milan senza reti fino al 60’ nella Serie A 2026/27: dopo la prima ora di gioco, in tutti e 3 i match il risultato parziale è stato di 0-0. I 5 gol segnati finora e i 2 subiti sono tutti arrivati dal 61° minuto.

Solo Atalanta e Udinese (6 entrambe) hanno battuto meno calci d’angolo del Milan (7) nella Serie A 2026/27".