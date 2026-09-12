Verso Lazio-Milan: tra Gattuso e Amorim sarà il primo incontro ufficiale da allenatori

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Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sui due allenatori Gennaro Gattuso e Ruben Amorim in vista di Lazio-Milan di stasera

In vista di Lazio-Milan di stasera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste curiosità sui due allenatori, Gennaro Gattuso e Ruben Amorim: "Tra Gennaro Gattuso e Ruben Amorim primo incontro ufficiale. Gennaro Gattuso ex di giornata: da giocatore ha vestito la maglia del Milan dal 1999/00 al 2011/12, collezionando 468 presenze ufficiali e 11 reti. Con i rossoneri ha vinto 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 1 Mondiale per Club. Inoltre è stato anche allenatore dei rossoneri dal dicembre 2017 al maggio 2019: 40 vittorie, 23 pareggi e 20 sconfitte in 83 partite ufficiali".

Intervenuto ieri in conferenza stampa a Milanello, Amorim ha parlato così di Gattuso, grande ex della partita di questa sera: "Gattuso è una leggenda del Milan: il talento non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club. È mancata negli ultimi anni, va messa in campo. Con la passione e l'impegno si possono superare diversi problemi".