Chukwueze sottovalutato: perchè contro la Lazio potrebbe essere il jolly decisivo

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Una possibile carta per scardinare la formazione di Ringhio potrebbe essere quella di Samuel Chukwueze, in vantaggio per una maglia da titolare

Tra poche ore il nuovo Milan di mister Amorim giocherà all'Olimpico contro la Lazio di Gattuso, prima a punteggio pieno. Una partita difficile, nonostante la protesta dei tifosi laziali in uno stadio che sarà (quasi) tutto a tinte rossonere. Una possibile carta per scardinare la formazione di Ringhio potrebbe essere quella di Samuel Chukwueze, in vantaggio per una maglia da titolare proprio stasera. Infatti, nel primo tempo giocato contro la Juventus, il Milan non ha mai concluso in porta, trovando poi la rete negli restanti ultimi 20 minuti di gara con Cisse. Per il fantasista italiano l'impatto in Prima Squadra è stato incredibile. Personalità, tranquillità palla al piede e già la seconda rete, sempre a Torino dopo quella messa a segno alla prima giornata contro i granata di Abate. Con lui, anche Chukwueze sembra aver trovato un'isola felice sotto la guida di Amorim.

CHUKWUEZE JOLLY DI QUALITA': CONTRO LA LAZIO PER CONTINUARE A FARE BENE

Un altro giocatore ad aver fatto sicuramente una bella figura contro la Juventus è stato Samuel Chukwueze. Il nigeriano, subentrato al 60' al posto di Diego Moreira, è stato decisivo con l'assist per Cisse. Per lui, è il secondo assist stagionale dopo quello messo a segno per Rabiot contro il Torino. L'ex esterno del Villareal potrà essere sicuramente un'arma in più, anche e soprattutto dal primo minuto stasera.