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VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato allo stadio Olimpico
L'arrivo del pullman del Milan allo stadio Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio
In questi istanti è arrivato il pullman del Milan allo stadio Olimpico. Alle ore 18.00 la sfida di Serie A contro la Lazio di Rino Gattuso in uno stadio che rimane comunque vuoto: i tifosi biancocelesti continuano la protesta verso Lotito.
In attesa delle formazioni ufficiali, che dovrebbero arrivare a breve, le ultime novità parlano di un Loftus-Cheek titolare sulla trequarti con Rabiot arretrato in mediana vicino a Modric.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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