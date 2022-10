Le aspettative di Strinic sulla partita di stasera: "L'assenza di Maignan è un vantaggio per i croati"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Ivan Strinic, ex terzino rossonero, ha parlato così ai microfoni di Sportske Novosti in vista della gara di stasera tra Milan e Dinamo Zagabria: "La Dinamo ha sicuramente una possibilità. È una squadra solida, di alta qualità e ha giocatori davvero bravi in attacco. Non si sa mai... In una partita, con la gente di Zagabria al Maksimir, può sconfiggere chiunque. Ed il fatto che non ci sia Maignan sarà un vantaggio per la Dinamo".