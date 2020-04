Le grandi trattative del Milan - 2013: Certi amori, non finiscono: il ritorno di Kakà

Il ritorno di Ricardo Kakà al Milan, un po’ come quello di Zlatan Ibrahimovic, è stato un lungo tormentone che si è acceso per la prima volta nel 2012 per poi proseguire nel mercato di gennaio 2013. In quell’occasione, però, il Real Madrid si oppose alla partenza del brasiliano a parametro zero visto che era ancora troppo ampio il residuo di ammortamento caricato sul bilancio delle merengues. Servivano altri sei-sette mesi di spalmatura per arrivare a ottenere il giusto equilibrio tra la cifra residua e il risparmio sull’ingaggio.

Il Milan continua a tenere vivi i contatti con il brasiliano lungo tutta l’estate e nonostante il Real Madrid avesse cercato di monetizzare il cartellino, si arrivò ai giorni finali di un calciomercato che fino a quel momento non aveva regalato grandi sussulti. Adriano Galliani, con Ernesto Bronzetti, vola a Madrid per trattare il ritorno del figliol prodigo, al quale viene anche chiesto un grosso sacrificio economico (con buona pace di Bosco Leite, sempre sensibile all’argomento). Ci vogliono almeno un paio di giorni nella capitale spagnola per arrivare al dunque.

E, come spesso accade nelle trattative di un certo peso, la risoluzione dell’enigma arriva in piena notte, al termine dell’ennesimo incontro tra le due dirigenze. Kakà spinge per tornare a Milano e alle 3 di mattina del 31 agosto. Ricky volerà a Milano due giorni dopo, sostenendo le visite mediche e firmando il contratto in via Turati. Il suo ritorno è un evento mediatico e le dirette andranno avanti da tutti i luoghi in cui farà tappa, con la grande festa con i tifosi prima dal balcone della sede rossonera e poi, la sera, prima e dopo la cena da Giannino correlata da una torta ad hoc fatta entrare sulle note di “Certi amori non finisco” di Antonello Venditti.