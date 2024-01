Le Iene annunciano: "Un arbitro di A farà rivelazioni su gravi anomali del sistema arbitrale in Italia"

"In esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia". Questo il comunicato de Le Iene, in vista della puntata che andrà in onda questa sera su Italia 1.

Nell'ultimo periodo sono state tante le parole contro il sistema arbitrale. Su tutti il proprietario della Salernitana Danilo Iervolino. Le sue parole: "Se analizzassimo ogni partita uscirebbe una situazione scandalosa a favore delle grandi. Basta con la solfa del 'si poteva dare e non dare'. Gli strumenti ci sono ma funzionano male. Gli arbitri sono vendicativi, è una corporazione da cambiare. Noto sudditanza psicologica verso le big, che ormai fanno un altro sport avendo un'impunità che permette loro di tirare maglie in area o dare gomitate. Prima la responsabilità era di un solo arbitro, ora di quattro o cinque, quindi è peggio".