Le pagelle de Il CorSport: Leao il migliore, ma non basta. Maignan rimandato

Il Pisa ferma il Milan a San Siro, che perde così l'opportunità di allungare sulle inseguitrici in classifica. Per i colleghi de Il Corriere dello Sport il migliore in campo è stato Rafael Leao (voto 7) che "Ha ingranato la marcia giusta, seconda gara di fila in gol. Il portoghese si è finalmente sbloccato. Segna un gran gol dalla sua mattonella preferita. Sfiora la doppietta quando colpisce la traversa".

Convincenti, nonostante il pareggio, anche le prestazioni di Luka Modric (voto 6,5), autore dell'assist del pari rossonero, e Bartesaghi (voto 6,5), sempre più in crescita. Sufficienti, invece, quelle di Saelemaekers (voto 6), Gabbia (voto 6), Pavlovic (voto 6), Fofana (voto 6) e del match equalizer Athekame (voto 6). Rimandati Maignan (voto 5,5) Ricci (voto 5,5) e Nkunku (voto 5,5), mentre i due peggiori in campo sono stati Gimenez (voto 5) e De Winter (voto 5).