Le pagelle di Tuttosport: Modric il migliore insieme a Saele e Athekame. Gimenez bocciato ancora

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:24News
di Lorenzo De Angelis

Il Pisa ferma il Milan a San Siro, che perde così l'opportunità di allungare sulle inseguitrici in classifica. Per i colleghi di Tuttosport il migliore in campo è stato il solito Luka Modric (voto 6,5) che "Servirebbe Jessica Fletcher per scoprire il mistero di come riesca a capire sempre prima degli altri dove andrà a finire il pallone, ispira tutte le azioni migliori di Leao". 

Bene anche Saelemaekers (voto 6,5) ed il match equalizer Athekame (voto 6,5), giudicato così: "Tiene in gioco Nzola sul gol, poi segna il 2-2 fondamentale". Sufficienti le prestazioni di Rafael Leao (voto 6), Gabbia (voto 6), Pavlovic (voto 6), Maignan (voto 6) e Fofana (voto 6). Rimandato Nkunku (voto 5,5) mentre sono stati bocciati sia Gimenez (voto 5) che De Winter (voto 5)