Ceccarini: "Sul fronte della difesa la ricerca continua. Nella lunga lista del Milan va aggiunto anche Demiral"

Nel corso del consueto appuntamento con l'editoriale per TMW, l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulle strategie in entrata del Milan per la prossima sessione di gennaio (e non solo), scrivendo:

"Diversa la situazione is Milan. Il lavoro di Allegri è sotto gli occhi di tutti e probabilmente Modric, a parte, il suo arrivo è stato il miglior acquisto della società. I risultati gli stanno dando ragione. La squadra è cresciuta tanto, anche se restano dei nodi da sciogliere per l’immediato futuro. Uno di questi è rappresentato da Maignan. La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore. E tra le varie opzioni c’è anche quella di Suzuki. Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma. Sul fronte della difesa la ricerca continua. La società rossonera valuta anche possibili parametri zero, ovvero giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella lunga lista va sicuramente aggiunto anche Demiral, attualmente in forza all’Al-Ahli. Tra le possibili occasioni c’è anche Upamecano del Bayern Monaco, che piace anche l’Inter".