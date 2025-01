Le pagelle del CorSport: disastro Milan! Tutti bocciati, si salvano solo Fofana e Pulisic

La trasferta europea del Milan non poteva andare peggio. La formazione di Sergio Conceiçao ha fallito l'appuntamento con la vittoria vedendosi svanire la possibilità di rientrare tra le prime 8 di Champions League. Ma non è tanto il fatto di aver perso, di per sé inqualificabile considerato il valore dell'avversario, ma è il come. Malissimo.

Ed è proprio questo quello che ha portato Il Corriere dello Sport ha bocciare praticamente tutti i giocatori scesi in campo ieri sera per il Diavolo. Da Theo Hernandez (voto 4), a Reijnders (voto 4,5), passando per Rafael Leao (voto 4,5), fino ai peggiori indiscussi del match, ovvero Morata (voto 4), Tomori (voto 4), e Yunus Musah (voto 4), autore di quella doppia incredibile sciocchezza che ha portato il Milan a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.

Gli unici a salvarsi sono Youssouf Fofana e Christian Pulisic, giocatori che oramai non fanno neanche più notizia. Il primo se n'è uscito con un pulito 6 in pagella, mentre il secondo, migliore in campo, con un 6,5: "Sbaglia tanto nel primo tempo, ma nella ripresa è lui che si carica la squadra sulle spalle. Non basterà, però".

Per Conceiçao, invece, voto 4 in pagella: "Mette in campo una squadra senza capo né coda. Sbagliata la scelta di Tomori terzino. I cambi, anche tattici, non aiutano. C’è da lavorare tantissimo, forse anche nei metodi, dato che niente funziona".