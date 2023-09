Le pagelle del CorSport: "Florenzi vola, Giroud inventa"

vedi letture

Le pagelle del Corriere dello Sport questa mattina, indicano Alessandro Florenzi come uno dei migliori in campo per il Milan contro il Verona. Questo il suo giudizio (6.5): " Terzino quando c’è da difendere, mediano quando c’è da attaccare. Il tutto fino a che ha benzina nelle gambe.

Scelte giuste e pulizia nei lanci". Come lui, promossi con lo stesso voto Thiaw, Tomori, Musah e Leao. Ma il migliore in campo è Marco Sportiello (7): "Decisivo come contro il Newcastle: un unico intervento, il volo sull’incornata di Folorunsho, ma fondamentale. Olivier Giroud (6) viene lodato per il suggerimento in occasione del gol: "L’assist a Leao gli fa guadagnare la giornata."