Le pagelle del CorSport: Theo prova da leader, Leao in serata

Pagelle luminose quelle pubblicate oggi dal Corriere dello Sport per il Milan: dopo una vittoria in casa per 4-0, è inevitabile. Il migliore in campo è Theo Hernandez, 8: "La miglior risposta alle critiche: il gol del vantaggio è tutto suo. Azione caparbia alla Theo fino alla conclusione in porta. Molto più determinato, prova da leader". Subito dopo c'è il compagno di fascia Rafael Leao, 7.5: "La combinazione in velocità con Hernandez ha ricordato quanto sia importante il feeling tra i due top player rossoneri. È in serata e infatti si guadagna anche un calcio di rigore".

Poi c'è una sfilza di 7: per il mister Fonseca, per Fofana, per Pulisic, per Reijnders e infine per Abraham. In particolare per l'allenatore rossonero viene scritto così: "Trova la prima vittoria in campionato nel momento più difficile. Una risposta importante con un risultato travolgente". Quindi il giudizio sul numero 11 americano: "Piedino fatato. Dall’angolo battuto dall’americano nasce la rete del raddoppio del Milan. Sempre generoso. Dal dischetto non sbaglia e spiazza Joronen". Infine quello per l'inglese: "Reattivo in area quando si conquista il rigore anticipando Joronen. Firma la sua prima rete con la maglia del Diavolo dagli undici metri".