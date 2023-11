Le pagelle della Gazzetta dello Sport: Maignan il migliore, salva il Milan

Il Milan ha un nuovo santo a cui votarsi: è francese e si chiama Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato eletto a furor di popolo, già al fischio finale di Di Bello ieri sera, il migliore in campo per i rossoneri. La Gazzetta dello Sport questa mattina è d'accordo è gli dà un 8 pieno. Questo il giudizio della rosea sulla prestazione salva-risultato dell'estremo difensore francese: "La parata di faccia è arte moderna. Prima male in uscita e coi piedi ma decisivo su Beltran. Calabria gli bacia la testa a nome di San Siro".

Promosso anche Theo Hernandez, l'altro transalpino di serata (6.5): "Nettamente il migliore con la palla: verticale a Chuk, rigore procurato, gol e assist per Jovic". Lo stesso voto se lo meritano Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Da rivedere invece Luka Jovic e Samuel Chukwueze che si beccano un 5. Questo il giudizio della rosea sul nigeriano: "Movimento, sì, molto, ma qui si giocherebbe coi piedi. Tante scelte sbagliate, due transizioni gestite male. Paradosso: quasi segna di testa". Stefano Pioli si salva con il 6: "L'emergenza era forte. Vince, ma il secondo tempo speso a difendere preoccupa: è chiaro che martedì servirà altro".