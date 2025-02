Le pagelle della Gazzetta: Santi subito, Pulisic forever

Le pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani di Empoli-Milan, premiano come migliore in campo per i rossoneri il nuovo centravanti Santiago Gimenez, autore del suo primo gol con la maglia del Diavolo. Per lui 7 in pagella: "Santiago Gimenez detto Santi, dunque Santi subito. Fa gol subito e deve giocare da subito, titolare. Il centravanti che non c'era e ora c'è". Lo stesso voto lo meritano gli altri due che hanno cambiato la gara. In primis Christian Pulisic: "Bravo chi segna e bravo chi fa segnare: i gol arrivano grazie agli assist di Pulisic, l'americano dal quale non si può prescindere. Pulisic forever". Quindi Rafael Leao: "Un paio di suoi tiri svogliati irritano i milanisti al Castellani. Lo stacco alla CR7 per l'1-0 lo emenda da ogni peccato di vanità. I soliti su e giù alla Leao".

Bene anche Walker, Pavlovic e Joao Felix premiati tutti con il 6.5. Meno bene Fofana e Tomori ma soprattutto Tammy Abraham indicato come il peggiore in campo e a cui viene dato 5: "Gli arriva poco e quel poco se lo spende male. Nessun tiro in porta, una sponda: bilancio deludente, cambio inevitabile. Un bel passo indietro". Quindi Conceicao, 6.5 per la redenzione a gara in corso: "Sbaglia la formazione iniziale, si corregge bene all'intervallo con il trio Pulisic-Gimenez-Leao. Osare si può, anzi si deve: bisogna recuperare punti".