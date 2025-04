Le pagelle di Abraham - Salva un gol e ne segna uno tutto suo: quando vede l'Inter, si esalta

Pioggia di 7 in pagella per Tammy Abraham, che in questa stagione si è progressivamente conquistato un ruolo da protagonista con la maglia del Milan. "Un gol per tempo: nel primo salva su De Vrij e vale una rete, nel secondo rompe l’equilibrio aprendo le marcature con una rete da centravanti vero", è il giudizio che gli abbiamo riservato ieri sera su TMW accanto al nostro 7 in pagella. È stato proprio il centravanti inglese, del resto, a portare momentaneamente in vantaggio la squadra rossonera nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. "Decisivo. Un gol salvato sulla linea e, a inizio ripresa, il diagonale per la rete del vantaggio. L’eroe della finale di Supercoppa si esalta ancora contro l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.

Il voto si abbassa dal 7 al 6,5 sulle pagine del Corriere dello Sport: "Sblocca il derby con un gol da vera punta, trovando il bis contro l’Inter dopo la Supercoppa. Crea spazi per i compagni, utile quando respinge la palla di De Vrij quasi sulla linea". E anche su quelle di Tuttosport: "De Vrij nei primi 45’ lo anticipa sempre, quando ha un’occasione, trova Martinez ad anticiparlo. Sul rimpallo Frattesi-Fofana, è letale a incrociare per il gol dell’1-0, altro sigillo in un derby dopo quello in Supercoppa". Infine, ecco il commento di MilanNews: "Al 20’, salvataggio provvidenziale sulla zuccata da pochi metri di De Vrij. Si sbatte tantissimo per tutto il primo tempo. Poi, al primo pallone della ripresa, fa un gol bellissimo: sfrutta il recupero di Fofana, contro movimento su Bisseck e diagonale perfetto che si infila alle spalle di Martinez".

Le pagelle di Tammy Abraham

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 7