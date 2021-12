Le pagelle di Bakayoko: prosegue la stagione da incubo. Entra e regala un rigore

Tiemoué Bakayoko sembra entrato in un periodo di quelli bui e lunghi da superare. Anche nella vittoria per 4-2 del Milan a Empoli, da subentrato risulta il peggiore in campo. Per La Gazzetta dello Sport "il braccio che manda Pinamonti sul dischetto è l'ennesimo errore di un'annata da incubo". Anche il Corriere dello Sport lo boccia per il colpo di mano che causa il rigore del 2-4, come Tuttosport che scrive: "Partita in discesa, ma lui riesce a regalare un rigore all'Empoli". Il Corriere della Sera è sulla stessa lunghezza d'onda per il "regalo" all'Empoli per fallo di mano in area. MilanNews invece scrive che "sembrava aver impattato bene sulla partita, poi il solito errore". Infine TMW: "Un errore pesante e poco altro. Doveva regalare ordine al centrocampo del Milan ma non è arrivato per meriti suoi".

I voti

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5

MilanNews - 5